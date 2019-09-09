تصريحات مهمة لإبراهيم الشيخ في تأبين شهداء الثورة بأمدرمان

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، إن لجان المقاومة هي المكون الرئيس للثورة حيث بدأت عملها من الأحياء وتوجته بالاعتصام بالقيادة العامة. وأشاد خلال مخاطبته الاحتفال الذي نظمته لجان مقاومة دار السلام بأمبدة بإستاد (السلام) الأحد بحسب الانتباهة بدورهم الفاعل في إنجاح الثورة.

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من جانبه طالب رئيس تحالف نهضة شباب السودان المهندس أحمد الزين كل شباب السودان بضرورة العمل من أجل الحفاظ على الثورة وتنفيذ مطلوباتها خاصة وأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وقال الزين إن تأبين الشهداء وإحياء ذكراهم ضرورة لإحياء الثورة، مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر كانت عظيمة قدم خلالها الشباب أرواحهم حتى أصبحت حقيقة.

الجدير بالذكر أن عدد حضور الاحتفال بإستاد السلام بلغ أكثر من 3000 شاب وشابة يمثلون لجان المقاومة والشباب الثوري، بحضور أسر الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)