السودان يحصل على المرتبة السادسة ضمن الدول الأقل تكلفة لخدمات الانترنت

أصدر موقع Cable الأمريكي المختص بالتكنلوجيا تقريراً مفصلاً حول خدمات الانترنت التي تقدمها الشركات حول العالم ، حيث وضع ترتيباً للدول بحسب كلفة الانترنت لكل 1 جيجابايت.

وأجرى الموقع دراسه شملت 6313 حزمة بيانات هاتف محمول عبر أكثر من 230 دولة وإقليم وقام بتحليلها وترتيبها من الأرخص الى ألأغلى كلفة .

وتم جمع البيانات وتحليلها في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 28 نوفمبر 2018م ومن ثم حساب متوسط تكلفة ال جيجابايت الواحد ومقارنتها ، ننشر لكم تفاصيل التقرير حسبما جاء ، حيث حصل السودان على المركز السادس كأدنى تكلفة لخدمات الانترنت في العالم .

يذكر ان الشركات الرئيسية التي تقدم خدمات الانترنت في السودان هي ( Sudani،MTN، Zain وCanar)

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ومن الملاحظ أن خدمات الانترنت والاتصالات شهدت تدهوراً كبيراً في الفترة الاخيرة ، مما اضطر شركتي سوداني وزين للإعتذار للمشتركين عن الأعطال ورداءه الخدمات التي تصل للمشتركين بسبب التدهور الذي شهدته البنية التحتية للشركتين متأثرة بانقطاع التيار الكهربائي و الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

وجاء المتوسط العالمي لسعر 1 جيجابايت حوالي 8.53 دولار امريكي اي ما يعادل حوالي 500 جنيه سوداني، وحصل السودان على متوسط كلفة انترنت لكل قيقا بايت بما يعادل 0.68 دولاراً اي مايعادل 45.5 جنيهاً سودانياً بينما حصلت زمبابوي على أغلى كلفة للأنترنت حيث بلغت 75.20 دولاراً لكل جيجابايت .

في ذات السياق احتلت الهند المرتبة الأولى من حيث انخفاض كلفة الانترنت التي بلغت في المتوسط 0.26 دولاراً للجيجابايت الواحد ، بينما صنفت الولايات المتحدة الامريكية بين الأعلى تكلفة .

فيما يلي جدول ترتيب الدول حسب كلفة الانترنت بدءاً بالاقل ثم الاعلى :

الخرطوم(أخبار الخليج 365)