أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، د. نصر الدين عبدالباري، وزيراً للعدل، بحضور رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأحد، بينما لم يحضر وزير العدل مراسم أداء القسم.
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الدين عبدالباري يؤدي القسم وزيراً للعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.