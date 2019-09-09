نصر الدين عبدالباري يؤدي القسم وزيراً للعدل

أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، د. نصر الدين عبدالباري، وزيراً للعدل، بحضور رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأحد، بينما لم يحضر وزير العدل مراسم أداء القسم.