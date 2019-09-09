رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن الاستقالة في غضون أسابيع

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو اليوم الإثنين، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لبريكست الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.

وأكد بركاو، أنه لن يترشح مجدداً إذا صوت النواب في وقت لاحق اليوم الإثنين، لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل في كل الأحوال في 31 أكتوبر المقبل، مهما كانت نتيجة تصويتهم.