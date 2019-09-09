بـ "35 ألف دولار".. شركة صينية تستنسخ لرجل قطته بعد نفوقها !

تمكنت شركة صينية سبق لها استنساخ عشرات الكلاب، من استنساخ قطة، ووفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، استنسخت الشركة القطة بعد نفوق القطة الأصلية لرجل في العشرينيات من عمره قبل أشهر.
الرجل الذي يدعى هوانغ يا، تواصل مع شركة استنساخ الحيوانات الأليفة، بعدما فقد قطته المحببة في يناير الماضي، طالبا منهم "نسخة أخرى منها".
ولبت الشركة، التي استنسخت 40 كلبا في السنوات الماضية، طلب هوانغ، الذي قال إنه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن القطة "غارليك".
وتمكنت الشركة من استنساخ القطة التي سميت بنفس الاسم من خلايا أخذت من القطعة الميتة، ووضعت العينات في بويضات قطة، وجرى في النهاية إنتاج 40 جينا مستنسخا.
وأعلن رئيس فريق الباحثين في الشركة، تشن بنشي، إنه كانت هناك ثلاث حالات حمل، نجحت واحدة منها.
ودفع هوانغ تكاليف العملية البالغة 35 ألف دولار، علما أن تكاليف استنساخ الكلاب السابقة بمبالغ وصلت إلى 53 ألف دولار لكل حالة.
قد تبدو فكرة الاستنساخ فكرة غريبة للغاية لمعظم الناس، أو على الأقل شيء مستقبلي جدا ومجرّد، لكن الاستنساخ هو أكثر واقعية اليوم مما يتوقعه الكثيرون، ومن الناحية النظرية، من الناحية النظرية، من الممكن على ما يبدو استنساخ الحيوانات الأليفة الموجودة والمملوكة ملكية خاصة ، حتى داخل المملكة المتحدة، ولكن حتى لو كنت في حالة حداد على حيوان أليف محبوب، أو كنت ترغب في الاحتفاظ بحيوانك الأليف الحالي معك إلى الأبد، فهل ستفكر حقا في إمكانية الاستنساخ، حتى مع وضع الاعتبارات المالية في جانب واحد؟
ما هو الاستنساخ؟
تشير عبارة "الاستنساخ" إلى العملية البيولوجية لإنتاج نسخة متماثلة وراثيا من شيء حي آخر ؛ أن تكون نباتًا أو حيوانًا أو حتى شخصًا. قد يحدث الاستنساخ بشكل طبيعي في بعض الأنواع ، وفي الواقع قد يكون جزءًا مهمًا من الجهاز التناسلي الطبيعي لبعض النباتات والحيوانات.
ومع ذلك ، فإن نوع الاستنساخ الذي نشير إليه في هذه المقالة هو استنساخ مصطنع ومُصمم بطريقة علمية ، يقوم به العلماء عمداً. ينطوي الاستنساخ على نسخ تسلسل الحمض النووي للحيوان أو النبات المعني ، واستخدامه لإنشاء نسخة جديدة تمامًا ولكنها مطابقة للوراثة الأصلية. قد يبدو الأمر كخيال علمي ، لكنه اليوم حقيقة علمية!
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كيف يتم تنفيذ الاستنساخ؟
"خنفساء دوللي المستنسخة" ظهرت لأول مرة في الوعي العام في المملكة المتحدة في عام 1997 ، كأول حيوان مستنسخ بنجاح. هناك نوعان من الإجراءات المختلفة التي يمكن اتباعها من أجل استنساخ حيوان: نقل نواة الخلية الجسدية ، والتوأمة الجنينية الاصطناعية. ومن المفهوم ، وكما تشير الأسماء ، فإن هاتين العمليتين معقدتان من الناحية الفنية ، ولكن تشرحاها بأهم مصطلحاتها الأساسية:
ينطوي نقل نواة الخلية الجسدية على نقل النواة ، أو "الدماغ" للخلية ، الجزء المسؤول عن إمكانات ونمو الخلية ، إلى خلية أخرى غير ذات صلة. تعرف الخلايا المستخدمة لاستخراج النواة بالخلايا الجسدية ، وهي خلايا تحتوي على نسختين كاملتين من كروموسومات الجسم.
تنطوي توأمة الجنين الاصطناعي على خلية جنين يتم فصلها إلى العديد من الخلايا الفردية الأخرى في طبق بتري ، لإنتاج نسخ متعددة من جنين واحد. هذه العملية هي أقل تقنية عالية من نقل نواة الخلية الجسدية ، وتحاكي العملية الطبيعية التي تنقسم بها الخلايا من أجل إنتاج توائم متماثلة.
هل يمكن استنساخ حيوانك الأليف؟
على الرغم من أن الاستنساخ له العديد من الجوانب الأخلاقية والمعنوية ، إلا أنه من الناحية الفنية اليوم يمكن أن يكون لديك حيوان أليف مستنسخ ، إذا كان لديك المال لتتمكن من القيام بذلك! استنساخ الحيوان قانوني داخل المملكة المتحدة ، مع بعض التحذيرات ، ويمكن شراء خدمات الاستنساخ التجارية. بدأت الشركة الأولى التي تقدم خدمة الاستنساخ داخل المملكة المتحدة الإعلان عن نفسها في أكتوبر 2013 ، بعد استنساخ العديد من الحيوانات الأليفة لمالكيها في أمريكا بنجاح. ومع ذلك ، تحذر الشركة أصحاب الحيوانات الأليفة من أن النسخة المستنسخة من الحيوانات الأليفة الحالية لن تكون نسخة طبق الأصل من حيث الشخصية والسمات الأساسية للحيوان الأصلي. بدلا من ذلك ، فإن أي حيوان مستنسخ يتم إنتاجه سيعرض متغيرات من حيث المزاج والمزاج والشخصية بنفس الطريقة التي تتوقع أن تتطور الخلافات بين التوائم المتماثلة.
حاليا ، سعر استنساخ الحيوانات الأليفة هو خارج متناول معظم محبي الحيوانات الأليفة ، ويجري في المنطقة من £ 65،000 لكلب! لا يعتبر الاستنساخ علمًا مضمونًا أو دقيقًا ؛ لن تكون جميع الأجنة التي ينتجها الاستنساخ قابلة للبقاء أو قادرة على النجاح ، وتحذر شركة الاستنساخ مالكيها من خطر أن توقعاتهم باستنساخهم النهائي لحيوان أليف محبوب قد لا تتطابق مع الواقع.
الاعتبارات الاخلاقية
إن الاستنساخ وأي عمليات أخرى تنطوي على التلاعب الاصطناعي للجينات والحمض النووي لا تخلو من اعتبارات أخلاقية ، وقد اجتذب الاستنساخ بالتأكيد الكثير من الجدل على مر السنين.
أحد أكثر عناصر الاستنساخ شيوعا هو حقيقة أن العديد من مالكي الحيوانات الأليفة يعتقدون بشكل خاطئ أن نسختهم المستنسخة حديثًا من حيوان أليف قديم ستكون نسخة كربونية من النسخة القديمة ، وقد يشعرون بخيبة أمل لإيجادها ليست كذلك.
إضافة إلى ذلك ، هناك دائمًا اعتبار أن التلاعب المصطنع للجينات والعملية الطبيعية للولادة والتكاثر خطأ بطبيعتها ، وليس للإنسانية أن تتدخل فيه. أيضا ، غالبًا ما يتم استنكارها بحقيقة أن اختيار بوعي لاستنساخ حيوان أليف يعني أن المنزل قد تم إزالته أساسًا من حيوان موجود قد يحتاج إلى منزل جديد.
ومع ذلك ، فإن الاستنساخ له أيضا بعض الآثار الأوسع على محبي الحيوانات ، خاصة في حالة السلالات النادرة والمهددة بالانقراض ، والتي قد تكون محمية من الانقراض عن طريق الاستنساخ وتعزز أعدادها للحفاظ على السلالة قابلة للبقاء إلى الأبد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.