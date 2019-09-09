تجار عملة يستعدون للهروب خارج البلاد بعد حملة اعتقالات واسعة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة لتجار العملة في الخرطوم أمس. وذكر موقع (الأحداث نيوز) أن هناك حالة توجس وإحجام وسط التجار في التعاملات عقب الهبوط النسبي للأسعار في أعقاب تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية. وذكر الموقع أن المتابعات أظهرت استقراراً في أسعار العملات، وبلغ سعر شراء الدولار أمس (67) جنيهاً، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي (17.50) جنيه. وفي غضون ذلك عملت (الإنتباهة) أن عدداً من كبار تجار العملات بالسوق الموازي يستعدون للهروب للخارج عقب أداء وزراء الحكومة القسم خوفاً من اتخاذ الحكومة إجراءات ضدهم.
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