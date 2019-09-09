لن تخدعنا ياغندور

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

البروف ابراهيم غندور القيادى البارز فى حزب المؤتمر الوطنى والوزير السابق رجل معروف عند الجميع ولانحتاج ودوره فى تكريس الظلم واقصاء الاخرين وتمكين حزبه واضح لالبس فيه ، وهو الذى اشرف بشكل مباشر على هذا العمل وبالذات عند تربعه على اتحاد عمال السودان الذى شرد الشرفاء من ابناء البلد وعمل على ترسيخ سيطرة المؤتمر الوطنى على كل مفاصل العمل النقابى ومن ثم تولى اعلى منصب فى الحزب بعد المخلوع بل كان هو الزعيم الفعلى للحزب بتوليه منصب مساعد الرئيس لشؤون الحزب وهو المنصب الذى يضع كل مقدرات الحزب تحت يده وباشرافه ، وتحت عينى الرجل تمت عمليات الاقصاء للمخالفين وممارسة الظلم الممنهج ضد ابناء الوطن وسرقة ثروات البلد دون ان يطرف له جفن ثم ذهب الى وزارة الخارجية وبقى فيها طويلا الى ان حدث خلاف داخلى اطاح بالرجل الذى ابتعد او اجبر على الابتعاد لكنه لم يسجل اى اعتراض على الفساد الذى يدعى الان – كذبا وبهتانا – انه يدعم محاربته ومحاكمة كل المتورطين فيه كما قال فى تصريحات صحفية نشرت مؤخرا .

وقال البروف انه مع محاكمة كل من ثبت تورطه فى قتل المتظاهرين وجاء قوله هذا باعتباره قد تولى قيادة حزبه وتم تكليفه بذلك وكانه يريد منا ان نصدقه ، او كانه غافل عن ان حزبه مسؤول مباشرة عن قتل المحتجين وسرقة مقدرات البلد وإهدار مواردها مما يعنى بالضرورة ان تتم المحاكمة الكاملة على جرائم الحزب وفساد أجهزته ومصادرة الاموال الضخمة التى نهبها من عرق الشعب المغلوب على امره فهل يمتلك البروف الشجاعة التى تجعله يقول ان هذا الاسطول الكبير من السيارات الفارهة والمبانى الضخمة وعشرات الشركات فى السوق هل بامكانه القول ان هذا الذى فى يد الحزب ليس له ويسلمه للحكومة وتتم اعادته للخزينة العامة ام ياترى ان غندور يريد خداعنا بمعسول كلامه ؟ وهل نستطيع ان نقبل منه اليوم ونصدقه وهو يتدثر بثياب الواعظين ؟ خاصة قوله انه جاهز للشهادة أمام اي محكمة حول كل الملفات ؟ لا يابروف لن نصدقك فى قولك .

ومن اللطيف ان نشير الى قول الرجل ان المؤتمر الوطني استجاب للتغيير حين رأى جموع الشعب تريد ذلك ، وكأن حزبك يابروف يؤمن بالتداول السلمى للسلطة ، وكانه لم يترك السلطة غصبا وكانه سلمها لخلفه ولم تنتزع منه انتزاعا اصعب من انتزاع الروح ، وكأنكم اصلا جئتم للسلطة بطريق شرعى ، وكان حزبك يا بروف لم يمارس التزوير ويقيم الانتخابات ويعلن الفوز بها كل مرة وهو يعلم حجم التلاعب فيها .

لا يادكتور غندور لن نقبل كلامك ولن تخدع احدا بهذا القول فاعرف ذلك جيدا وابحث لك عن قول غيره ان رضى الناس الاستماع اليك