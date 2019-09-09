المواصلات .. الداء المستعصي على العلاج

خاص الخليج 365:

مهما تحدث الناس ووصفوا معاناتهم مع المواصلات العامة فلن يستطيعوا نقل الإحساس الحقيقى الذين يشعرون به يوميا وهم يعيشون الازمة تتفاقم وتستعصى على الحل برغم كل الحهود المبذولة من جميع الأطراف ذات الصلة ، وحديثنا عن ولاية الخرطوم مع التاكيد على ان المشكلة ليست حصرا عليها لكن تظل هى الاشد صعوبة من بين رصيفاتها وتبقى معاناة مواطنها هى الاوضح والاكبر مقارنة مع مواطنى الولايات الاخرى.

منذ امد بعيد ومشكلة المواصلات تشكل صداعا

دائما لكل من يتولى المسؤولية سواء كانت مسؤولية خصوص هذا الملف الحيوى والهام او مسؤولية الولاية ككل وقد ظلت الازمة تراوح مكانها والمعاناة تزداد يوما بعد يوم والجهات المختصة ساكتة عن انجاز اى اختراق فى هذا الملف ويبقى المواطن المسكين يبحث عن حل و لايجده والحكومة عاجزة عن فعل شيئ له.

تحدث الناس كثيرا عن الفساد الذى صاحب استيراد بصات الوالى فى العهد البائد وعن التلاعب فى اكثر من موضوع متعلق بالمواصلات مما تسبب فى تفاقم الازمة وسرعة انعكاس اثارها السالبة على الجمهور لكن كل ذلك يمكن تجاوزه او يمكن حل اشكالاته وتقديم المتورطين فيه الى المحاكمة وتوقيع العقاب المستحق فى مثل هذه الحالات لكن هل نظن بتوفر امكانية حل لهذا الاشكال القديم المتجدد اذ كان الاشكال اساسا فينا كمواطنين (اصحاب المركبات العامة ) فالخلل فينا وان اصلحنا انفسنا سينصلح حتما حال البلد وينعكس ذلك ايجابا على الناس ككل .

قولوا لنا كيف بالله عليكم ينصلح حال البلد ويتم علاج مشكلة المواصلات ونحن نعيش يوميا ازمة اخلاق وانعدام ضمير وعدم احترام لبعضنا بعضا والا فكيف لقائد المركبة العامة ان يقسم خط المواصلات كمايشاء فتكون ملزما بصعود المركبة والنزول منها ثلاث مرات وربما اربع قبل ان تصل الى وجهتك التى هى نهاية الخط الذى بدأته من اول صعود لك على المركبة العامة وانت بهذا الاحتيال وعدم الصدق مع النفس ستضيع جهدك ومالك ووقتك ولن تجنى الا التعب .

علينا ان نقف جميعا بحزم وحسم امام هذه المشكلة ونعالجها بعلاج الخلل داخلنا والا فلن تحل مهما اجتهدنا وستبقى المواصلات داء استعصى على العلاج.