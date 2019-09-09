شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ وزير الداخلية المكلف الطريفي ادريس، أولى مهامه بضبط الوجود الأجنبي غير القانوني وسحب الجنسية والجوازات من الأجانب الذين حصلوا عليها بطريقة غير شرعية وفق ما تناولته وسائل اعلام محلية واقليمية امس.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يبدأ عمله بسحب الجنسية والجوازات من الحاصلين عليها بطرق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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