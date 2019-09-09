شركة“لوفتهانزا” الألمانية تُعاود رحلاتها للسودان أكتوبر المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” رسمياً، عودة رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار الخرطوم، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

ونشر الموقع الرسمي للشركة، إعلاناً عبر صفحتها الرئيسية، يوضح عودة الرحلات بين هامبورغ والخرطوم مباشرةً ابتداءً من أكتوبر المقبل. وأوضح الموقع، أن قيمة التذكرة بين هامبورغ والخرطوم (579) يورو، على أن يتم تسيير رحلة واحدة كل أسبوع في المرحلة الأولى.