الخليج 365 : توِّج الزمالك بكأس مصر بعد أن حقق فوزا كبيرا على بيرامدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت مساء الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

وقاد الصربي ميشو الزمالك لثالث ألقابه هذا الموسم.

وكان ميشو قد أشرف على الهلال قبل سنوات غير أنه غادر بالإقالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال الأسبق يقود الزمالك للتتويج بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.