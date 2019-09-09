وزير الخارجي المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يَصل البلاد فجر اليوم الاثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبعوثاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارةٍ رسميةٍ تستغرق يومين، يجري خلالها عَدَدَاً من اللقاءات حول قضايا السَّلام والملفات الثنائية المُشتركة.

وحسب (سونا) أمس، فإنّ المبعوث المصري سيلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله. المادة السابقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنصف ايران المقالة القادمة المعلومات…هل تتسبب في أزمة بين أفراد السيادي؟…

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