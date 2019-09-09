وزير مالية السودان يعلن برنامجه الإسعافي الاقتصادي

الخليج 365 :

أعلن وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي برنامجه الإسعافي الاقتصادي بعد أدائه القسم الأحد بالقصر الجمهوري والذي تضمن خمسة محاور.

وأكد أن البرنامج الاقتصادي الإسعافي يأتي مجسدا لشعار الثورة (حرية سلام وعدالة)، مبينا أن البرنامج يهدف لإعادة هيكلة الموازنة والصرف على الصحة والتعليم والتنمية وخطة إسعافية لتثبيت الأسعار وتخفيف الضائقة المعيشية عن المواطن.

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وأضاف البدوي أن البرنامج يتضمن تثبيت الاقتصاد الكلي ومعالجة أزمة السيولة ومعالجة قضايا البطالة عن طريق إقامة المشروعات التنموية، كما تتضمن الخطة التحول من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث (جبال النوبة النيل الأزرق وجنوب كردفان) بعد تحقيق السلام، لافتا إلى أن هذا الدعم التنموي لن يتأثر بالعقوبات، مشيرا إلى أن الوزارة ستدعم التوجه نحو عملية السلام لأجل التنمية المستدامة.

وقال البدوي إن البرنامج الإسعافي يتضمن أيضا بناء القدرات وبناء المؤسسات والانطلاق نحو تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية (الزيوت النباتية) والثروة الحيوانية، مشيرا إلى عزم الوزارة على تمكين الإنسان السوداني نحو التحول عن طريق المشاريع الاستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية والاستعداد للثورة الرقمية.

وترحم وزير المالية على أرواح شهداء ثورة ديسمبر، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.