آدم سوداكال: سنستمر في قيادة نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض آدم سوداكال التنحي من مجلس المريخ بعد المطالبات الجماهيرية لاعضاء مجلس الادارة بتقديم استقالات جماعية .. واجرى سوداكال اتصالات مكثفة بعدد من اعضاء المجلس مؤكدا شروعه الفوري في حل قضية المدرب الفرنسي غارزيتو والسعي لحل مشاكل الفريق. ويشعر عدد من اعضاء المجلس بخيبة امل كبيرة وفقا لوعود سوداكال غير المنفذة، والتي وضعت المجلس في مازق حقيقي وتحديدا في قضية المدرب الفرنسي غارزيتو. واشترط اعضاء المجلس على سوداكال حل كل المشاكل العالقة خلال الاسبوع الحالي حتى يتمكن المجلس من الاستمرار. المادة السابقة غارزيتو يرفض التسوية ويهدد بانزال النادي من الممتاز المقالة القادمة تجدد أزمة الخبز بمدينة ودمدني وعودة البيع بالسوق السوداء

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