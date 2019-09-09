غارزيتو يرفض التسوية ويهدد بانزال النادي من الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفض مدرب المريخ غارزيتو التسوية التي عرضها عليه مجلس المريخ بتقليل القيمة الكلية لمخالفات النادي لدي الفيفا من تعاقده مع المدرب غارزيتو والبالغة 400 الف دولار إلى 150 ألف دولار وكشت متابعات صوت الأم الدقيقة من خلال اتصالاته مع المدرب ووكيله ان الفرنسي رفض كافة العروض المقدمة اليه من النادي الامر للتسوية وطالب بدفع حقوقه كاملة ويجدر ذكره أن المهلة المحدد من الفيفا تنتهي غدا وفي حالة عدم السداد فان المريخ سيكون مهددا بفقدان ستة نقاط من رصيده في بطولة الدوري الممتاز ودفع مبلغ مالي جديد قدره 30 الف دولار وفي حالة عدم السداد بصورة نهائية سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم خصم رصيد ستة نقاط من المريخ مع انزاله الى الدرجة الادني وهي (منافسة الوسيط)