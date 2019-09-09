الهلال يفوز ودياً على هلال كادوقلي استعداداً لإنيمبا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فاز فريق كرة القدم بنادي الهلال، بملعبه في أم درمان، على فريق الهلال كادقلي (2/0)، وديًا، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري، ضمن مباراة الذهاب بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
أحرز أهداف الهلال كل من صانع الألعاب سليم برشاوي في الشوط الأول، والمهاجم الجديد صامويل إسكندر في الشوط الثانيوكانت التجربة هي الثانية للهلال من أصل 3 كان قد خطط لخوضها استجابة للاستحقاق القاري.
وتعادل الهلال في المباراة الأولى سلبيًا مع توتي أحد الفرق من دوري العاصمة الخرطوم، بينما تسببت احتجاجات جماهيرية في إلغاء التجربة الثانية أمام ود نوباوي، وهو أيضا من فرق المستوى الأول بدوري العاصمة الخرطوم.
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