صدق أو لا تصدق… مطرب يطالب بدفع مبلغ مالي مقابل حوار صحفي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشَفَ مصدرٌ مُقرّبٌ من مطربٍ شابٍ معروف، عن اتّخاذه قراراً بشأن أخباره وحواراته التي تُنشر عبر الصحف بأن تكون مدفوعة القيمة من قِبل الصحيفة التي تنوي نشر خبر أو حوار،

وزاد المصدر أنّ المطرب كان يتحدّث إلى مجموعة من أصدقائه قائلاً: (أنا وجودي في أيِّ صفحة من الصحف مكسبٌ للصحيفة، وأكيد أنّها حتوزِّع بسبب صوري وأخباري).