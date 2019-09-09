النيابة تشرع في استجواب البشير ونافع….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب 1989م المحامي معز حضرة إن نيابة الخرطوم شمال سوف تشرع في التحري مع الرئيس المعزول عمر البشير. وذكر حضرة أن التحري يشمل أيضاً القيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع، إلى جانب منسوبين للجبهة الإسلامية القومية الموجودين بسجن كوبر القومي. ونبه حضرة إلى أن هيئة الاتهام علمت بإعادة النائب العام وكيل النيابة محمد أحمد الحلا، إلى نيابة الخرطوم شمال مرة أخرى لمباشرته إجراءات التحري في البلاغ بعد أن نُقل منها إلى نيابة أم درمان. وأوضح حضرة أن وكيل النيابة الحلا هو من فتح إجراءات البلاغ وشرع في التحريات فيه، وفي ذات الوقت نبه إلى أن هناك نوعاً من الإجراءات الفنية عطلت آنفاً إحضار البشير وآخرين للنيابة بغرض التحري معهم في بلاغ الانقلاب، حيث أنهم كانوا محبوسين بأمر من المجلس العسكري الانتقالي السابق، حيث تم إلغاؤه بعد قيام مجلس السيادة الحالي. ولفت حضرة إلى أنه وبموجب ذلك لا بد أن تتم مخاطبات ومعالجات بين مجلس السيادة والنائب العام، ويتم تقنين وضع البشير كمتهم منتظر وليس محبوساً أمنياً، وأردف قائلاً: (حتى يتسنى للجهات القضائية مخاطبة سجن كوبر القومي مباشرة لإحضار المتهم البشير والتحري في البلاغ دون الرجوع للمجلس السيادي أو غيره).