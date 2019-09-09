القبض على اكثر من 100 متفلت في حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة العصابات المتفلتة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنفذت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة العصابات المتفلتة وعمليات النهب والخطف ومحاربة اوكار الجريمة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط اكثر من (100) متفلت تتراوح اعمارهم ما بين 15-20عاماً. وذكرت مصادر مطلعة أن ابرز الاسباب التي قادت لتنامي تلك الظاهرة، تتمثل في العامل الاقتصادي والفاقد التربوي وعمليات النزوج والبطالة، بالاضافة الى الشلليات في الاحياء الطرفية، حيث تلاحظ أن معظم تلك العصابات تربط بينها صلة السكن كالاقامة في حي واحد، وأن تلك العصابات تستغل الشوارع المظلمة والتي تنعدم فيها الانارة لإنفاذ جرائمها. وفي السياق، اكدت الشرطة على نشر المزيد من قواتها لمحاربة اوكار الجريمة خلال الفترة القادمة، وتناشد المواطنين بضرورة تحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع .