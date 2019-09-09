توافق مصري سوداني على عدد من الملفات المشتركة

قال وزير رئاسة مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أول زيارة رسمية للسودان وبعد اداء الحكومة الجديدة القسم.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم "الاثنين"، عقب الاجتماع وزير الخارجية المصري، أكد أن بلاده، على استعداد لتفعيل وتنشيط آليات التعاون بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وقال مانيس، أن رئيس الوزراء أكد على تمتين العلاقات الازلية مع دولة مصر الشقيقة.

وأضاف تناول الجانبان قضايا كثيرة التي تمس التعاون بين البلدين في ظل التوجهات والتغيير الذي حدث في السودان.

وتابع جرى التوافق الحكومتين للمضي قدما بالعلاقات بما يشمل كل الملفات التي تمس طموحات البلدين في علاقات متميزة تعبر عن وضع البلدين.