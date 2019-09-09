الصادق المهدي إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عن السلام في السودان

يتوجه رئيس حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي غداً الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، ولحضور ورشة لحزبه حول عملية " السلام" في الفترة الانتقالية.
وقدم حزب الامة مصفوفة حول رؤيته للسلام مع الحركات المسلحة من خلال عقد مؤتمر جامع للسلام بمشاركة جميع الاطراف السودانية.
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