الصادق المهدي إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عن السلام في السودان

يتوجه رئيس حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي غداً الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، ولحضور ورشة لحزبه حول عملية " السلام" في الفترة الانتقالية.

وقدم حزب الامة مصفوفة حول رؤيته للسلام مع الحركات المسلحة من خلال عقد مؤتمر جامع للسلام بمشاركة جميع الاطراف السودانية.