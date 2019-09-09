شكري: مصر تبذل جهوداً لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد وزير الخارجية المصري، د. سامح شكري، أن هناك جهوداً تبذلها جمهورية مصر العربية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ التغيير الذي حدث في السودان، وبالتعاون والشفافية التامة مع المسؤولين بالبلاد.

وكان شكري وصل الخرطوم فجر يوم الإثنين، في زيارة رسمية للبلاد، وفور وصوله انخرط في سلسلة مباحثات مع المسؤولين السودانين، حيث التقى وزيرة الخارجية د. أسماء محمد عبدالله، كما التقى رئيس المجلس الوزراء، عبدالله حمودك، ورئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأكد شكري في تصريح صحفي، أن مصر تعمل مع العديد من الدول والمجتمع الدولي المؤثر، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وعلى النطاق الإفريقي، لإخراج السودان من الدول الراعية للإرهاب، خاصة بعد التغيير.

وقال شكري إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مشاوراته واتصالاته مع الشركاء الدوليين الأفارقة والعرب يركز على هذه القضية ويدعو إلى ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما يدعو لمزيد من الدعم في كافة المجالات حتى تحقيق الاستقرار وترسيخ كل المبادئ التي أطلقت من خلال التغيير.

وأكد شكري استمرار جمهورية مصر العربية بقوة في هذه الدعوة، بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتحقيق أهدافها كاملة .