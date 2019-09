فيلم مصري يشارك بمهرجاني "London Lift Off وCinema at the edg"

يشارك الفيلم المصري القصير "وصلت" بمهرجاني London Lift Off وCinema at the edge الدوليين للأفلام القصيرة المقرر لهما فى 15 سبتمبر الجاري و21 فبراير 2020. ويعد الفيلم هو الممثل الوحيد لمصر في تلك المهرجانات بعدما وقع الإختيار عليه من قِبَل لجان التحكيم المختصة بتقييم الأفلام حيث تم إبلاغ أسرة الفيلم بإختياره للمشاركة فى المهرجانيين مؤخرًا. فيلم "وصلت" يبقي من نوعية الأفلام القصيرة الصامتة والذى يتناول قضية إدمان وسائل التواصل الإجتماعي من خلال قصة حب بين شاب وفتاة. Advertisements الفيلم من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الشاب أحمد الغطاس ويشاركه في البطولة الفنانة ياسمين عبد الله. يذكر أن مخرج الفيلم حاصل على دبلومة التمثيل وصناعة الافلام بأمريكا من أكاديمية«EDGEMAR» للفنون وسبق وان قام ببطولة عدة أفلام أمريكية ما بين روائية وقصيرة.

