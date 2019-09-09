كريستيانو رونالدو يرشح 4 "خلفاء" لاحتكار الكرة الذهبية

يشارف زمن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يشارف على الانتهاء،مما سيفسح المجال لصراع جيل جديد من النجوم للهيمنة على الكرة الذهبية

وأكد المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية لموقع البطولة المغربي أن زميله السابق في يوفنتوس كريستيانو رونالدو، أخبره بخلفائه في الكرة الذهبية بعد نهاية عصره مع ليونيل ميسي.

وقال بن عطية: "عندما كنت في يوفنتوس، أخبرني كريستيانو رونالدو أن كيليان مبابي ونيمار وإيدن هازارد وعثمان ديمبيلي سيتنافسون على الكرة الذهبية بعد انتهاء عهده وميسي".

ويبلغ عمر كريستيانو رونالدو 34 عاما، بينما احتفل ميسي في يونيو الماضي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين.

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ورغم من توقعات رونالدو بالنجوم الأربعة فإن هؤلاء النجوم أمامهم الكثير للوصول للقب الأفضل في العالم مع تراجع مستوى ديمبيلي ونيمار مع برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وإقبال هازارد على تحد مجهول مع ريال مدريد الإسباني، فيما ينتظر مبابي مستقبل باهر.

عصر ميسي وكريستيانو رونالدو

وفاز رونالدو وميسي بجائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ويتوج بالجائزة في وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين.

أما ليونيل ميسي فيحلم بإنهاء مسيرته مع كرة القدم مع فريق أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ به مشوار الكرة ويحاول استغلال وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة في الموسم القادم لتحقيق حلمه بينما تتمسك إدارة النادي باستمراره بصف النظر عن أي موقف لا سيما أنه أعطى الكثير له وهو ما وعد به جوسيب بارتوميو رئيس النادي في أكثر من مناسبة.