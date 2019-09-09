اومتيتي يعود إلى غرفة الانتظار في برشلونة

لقد تعين عليه الحصول على مكان على مقاعد البدلاء لبرشلونة، حيث سجل كليمنت لينجليت مكانه بجانب جيرارد بيكيه في الدفاع، والآن تعرض الفرنسي لإصابة أخرى إن إصابة القدم ليست خطيرة للغاية لكنه اضطر لمغادرة معسكر فرنسا والعودة إلى برشلونة للعلاج.
وأصبح الفرنسي المفضل لدى المشجعين مع البلوجرانا لأدائه في موسمه الأول في الكامب نو، ولكن بدأ كل شيء في التحليق له في حملة 2017/18.
لقد أصيب بإصابة في أوتار الركبة ضد سيلتا فيجو في ديسمبر ولم يعد إلا في الوقت المناسب ليصبح فريق ديدييه ديشامب في كأس العالم.
ضائع اومتيتي فقد مكانه في فريق برشلونة أمام اليجانس ولم يتمكن من الفوز بها بسبب نموذج مواطنه الذي لا تشوبه شائبة. هذه ليست نهاية العالم لوسط الوسط ، رغم ذلك.
لا يزال يحتاج المدرب فالفيردي إليه ، وإذا كان يمكنه العودة إلى ب في ألوان كتالونيا، إنه أكثر من قادر على طرد اومتيتي في الدفاع.
لم يكن برشلونة مقتنعًا بعرضه الدفاعي حتى الآن هذا الموسم ، ويمكن لـ المدافع الفرنسي تحسين الأمور إذا عاد إلى أفضل صوره وعاد إلى الفريق.
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