إصابة جديدة تضرب ريال مدريد تضع زيدان في مأزق

وأعلن اتحاد كرة القدم الصربي عن غياب يوفيتش عن المباراة المقبلة لمنتخب صربيا في التصفيات، التي سيواجه خلالها نظيره لوكسمبورج يوم الثلاثاء.
هذه هي إصابة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا منذ انتقاله إلى ريال مدريد ، بعد أن وجد نفسه أيضًا في التقرير الطبي للنادي بعد 7-3 هزيمة الموسم أمام أتليتكو مدريد.
لقد كان قادرًا على التعافي من ذلك في الوقت المناسب لبداية الموسم التنافسي وشارك في جميع المباريات الثلاث حتى الآن ، حتى مع بداية مباراة فياريال. نأمل أن يكون لائقًا بما يكفي لمواجهة ليفانتي السبت المقبل.
ريال مدريد لخمس خمس سنوات حتى يونيو لعام 2025 مقابل مبلغ 60 مليون يورو ، منها 30 بالمئة سيذهب إلى بنفيكا البرتغالي.
وتألق لوكا يوفيتش مع إينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الموسم المنقضي حدياً 2018-2019 ، حيث سجل 27 هدفاً في المجموع ، وذلك خلال 48 مباراة في جميع المسابقات الرسمية.
وسجل النجم الصربي 17 هدفاً في 32 مباراة في الدوري الألماني وصنع ثمانية تمريرات حاسمة ، وقد سجل عشرة أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي ، ليكون ثاني أفضل هداف خلف أوليفييه جيرو.
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