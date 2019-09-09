واتفورد يقيل مدربه غراسيا

قال خابي غراسيا إنه فوجئ بإقالته "غير المتوقعة" من تدريب واتفورد، بعدما قاد الفريق إلى أفضل مركز له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.

وأقال واتفورد، الذي يملك نقطة واحدة من أول 4 مباريات، المدرب غراسيا يوم السبت، لتنتهي فترته التي استمرت 20 شهراً، وشهدت قيادة الفريق للمركز 11 في الموسم الماضي وبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتولى مواطنه الإسباني كيكي سانشيز فلوريس المسؤولية خلفاً له.

وأضاف غراسيا في بيان لوسائل إعلام بريطانية: "بعد الإعلان غير المتوقع بشأن إنهاء عقدي.. أود التعبير عن أنني فوجئت بالأمر بعد إكمال أفضل موسم في تاريخ واتفورد، أنا ممتن لهذا النادي بالسماح بقيادة هذا الفريق العظيم في الدوري الممتاز، فقد كانت تجربة مذهلة وبلحظات استثنائية مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي استمتعت بها".

وستكون المباراة الأولى لفلوريس خلال فترته الثانية مع واتفورد ضد آرسنال الأحد المقبل.