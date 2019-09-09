صدمة جديدة قوية لجماهير برشلونة بشأن "ميسي"

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، أصبح بؤرة الأحداث داخل الفريق الكاتالوني في الفترة الأخيرة.

ليونيل ميسي الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة حول رحيله بنهاية الموسم إلى أي فريق مجانا، وفقا للبند الموجود في عقده مع البلوجرانا، بات معرضا للغياب من جديد عن صفوف برشلونة في المباريات المقبلة.

وكان ميسي قد غاب عن مواجهات البارسا الثلاث في الليجا، والتي شهدت تراجع ملحوظ في مستوى ونتائج الفريق، جيث جمع 4 نقاط فقط من أصل 9.

وكان "راديو كتاالونيا"، قد أكد أن ميسي قد تعرض لانتكاسة جديدة قبل مباراة أوساسونا وسيغيب على أثرها لمدة شهر كامل، قبل أن يرد الفريق الكاتالوني ويؤكد بأنه لاصحة لهذه الأنباء.

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وأشارت مصادر داخل برشلونة، إلى أن ميسي غاب عن مباراة أوساسونا بسبب امتداد لنفس الإصابة، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عدم جاهزيته بشكل كامل.

وتابع الموقع الإسباني، أن ميسي دخل المرحلة الأخيرة من الشفاء واستعادة لياقته البدنية، وهناك احتمال ضئيل للمشاركة في مباراة فالنسيا الأسبوع المقبل لحساب الجولة الرابعة من الليجا.

وسيكون احتمالية مشاركة ميسي ضد بروسيا دورتموند أساسيا أمر يتوقف على مدى استجابة ميسي للعلاج.