جوارديولا يُجهز لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد

يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، للتعاقد مع صفقة مميزة تُفيد الفريق على المدى الطويل ويعيد للأذهان مجدداً لحظة ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هو الهدف الرئيسي لبيريز وفي نفس الوقت فاللاعب يدرك أهمية القدوم إلى ريال مدريد من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي ينتهي مع باريس في 2021 وليست لديه أي نية لتجديد التعاقد لذلك فبحسب قوانين الاتحاد الدولي فأنه في حالة عدم التجديد يسمح له بالرحيل والتفاوض مع أندية أخرى في الصيف المقبل وبذلك قد نشهد صراعاً جديداً بين الأندية.

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وينتظر أن يغادر مبابي فريقه باريس بما يقارب الـ200 مليون يورو ولن يكون نادي ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي سينافس على اللاعب فهناك أيضاً مانشستر سيتي القادر مادياً على ضم الفرنسي خاصةً إنها ستكون صفقة الموسم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جوارديولا مدرب مان سيتي مقتنع تماماً بفكرة ضم مبابي وبالتالي لديه قابلية على التفريط في خدمات الثنائي ليروي ساني وجابرييل جيسوس بينما اللاعب أيضاً لا يمكنه رفض العرض لأنه سيحصل على أعلى راتب بالإضافة للتدرب تحت قيادة مدرب كبير بحجم "بيب".