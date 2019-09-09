وزير الإعلام: الترويج للحرب خط احمر

قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، ان الترويج للحرب خط احمر، وأن السلام أحد اهم أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية.
وأضاف لدى تسلمه مهام الوزارة اليوم "الاثنين" إن الدولة ستسخر كافة إمكانياتها لإعادة اللاجئين والنازحين إلي ديارهم وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لهم.
وكشف عن خطته خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في اعادة النظر في السياسات الإعلامية بما يتوافق خدمة قضايا السلام وحل المشكل الاقتصادي والتحول الديمقراطي.
وقال صالح أن السياسات الإعلامية تحتاج مشاورات واسعة عبر لجان وورش عمل قطاعية وإنشاء مجالس استشارية تضمن الخروج بسياسة ناتجة عن عقل جمعي للعمل خلال الأعوام الثلاث القادمة.
واشار إلى أن تصوراته الاولى وضع كافة المؤسسات الإعلامية في خدمة أهداف الحكومة المعلنة طبقا الأولويات، منوها إلى أن الاختلاف مقبول حول كيفية معالجة تناول تلك الأهداف كما أن للاعلام حرية في تناول إيجابيات ومسالب الحكومة.
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