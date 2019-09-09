ارتفاع حصيلة انقلاب حافلة جراء السيول في المغرب إلى 17 قتيلا

قضى 17 شخصا على الأقل إثر انقلاب حافلة جراء السيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الاثنين.
وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ وقوع الحادث الأحد، عندما انقلبت الحافلة في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".
وأضافت أن 29 شخصا من الركاب، أصيب بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة لكنهم في حالة "مستقرة"، تم نقلهم إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
وتواصل الفرق عمليات البحث، والفيضانات شائعة في المغرب.
وفي نهاية أغسطس ضربت فيضانات جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم في تارودانت.
ونهاية يوليو الماضي، قضى 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسبّبت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.
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