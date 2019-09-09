رئيس البرلمان اليوناني يزور قبرص الأسبوع الجاري

أعلن المكتب الصحفي للبرلمان القبرصي، اليوم الاثنين، أن رئيس البرلمان اليوناني قسطنطين تاسولاس سيقوم بزيارة رسمية لقبرص الأسبوع الجاري.

وذكر المكتب - في بيان أصدره اليوم، ونقلته وكالة الأنباء القبرصية - أن تاسولاس سيجتمع، خلال الزيارة، بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، كما من المقرر أن يجتمع مع نظيره القبرصي ديمتريس سيلوريس.

يُشار إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها تاسولاس إلى الخارج منذ توليه مهام منصبه، وذلك تلبيةً لدعوة من نظيره القبرصي.