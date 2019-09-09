ارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، لكنها لاتزال في النطاق السالب مع مخاوف الركود في ألمانيا.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ثينتكس"، اليوم الاثنين، أن مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو ارتفع إلى -11.1 نقطة في سبتمبر الحالي، مقابل -13.7 نقطة في أغسطس.
أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الثقة اقتصاد منطقة اليورو ستسجل مستوى -13 نقطة.
وأوضحت البيانات أن مؤشر الوضع الحالي سجل أدنى مستوى منذ يناير 2015 عند -9.5 نقطة، في مقابل مستوى -7.3 نقطة خلال أغسطس.
وعلى صعيد مؤشر التوقعات الاقتصادية فسجل تحسنًا عند -12.8 نقطة في سبتمبر، مقابل مستوى -20 نقطة في الشهر الماضي.
وعلى صعيد الوضع في ألمانيا، فإن التقرير أشار إلى تحول البلاد من الطفرة الاقتصادية إلى الركود، مع تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى - 10.5 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مارس 2010.
وكان اقتصاد ألمانيا قد انكمش في الربع الثاني من العام الحالي، وسط توقعات بدخوله في مرحلة ركود رسمي خلال هذا العام.
واستقر اليورو أمام الدولار مُسجلًا 1.1025 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو مع مخاوف ركود ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.