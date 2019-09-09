مبيعات السيارات في الصين تواصل تراجعها

تراجعت مبيعات السيارات في الصين للشهر الرابع عشر في آخر 15 شهرًا، لتواصل الركود المطول تاريخيًا.
وكشفت بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية، اليوم الإثنين، أن مبيعات سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الميني فان والسيارات متعددة الأغراض تراجعت بنسبة 9.9 % خلال أغسطس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتهبط إلى 1.59 مليون مركبة.
وتمثل مبيعات السيارات في الصين خلال أغسطس الهبوط الشهري الرابع عشر في غضون آخر 15 شهرًا بعد ارتفاع خلال شهر يونيو فقط.
وألقى تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم جراء الحروب التجارية للصين مع الولايات المتحدة، بآثاره السلبية على صناعة السيارات.
وتخيّم حالة من الركود على أسواق السيارات بشكل عام، حيث تراجعت مبيعات المركبات في الهند بنحو 41 % خلال الشهر الماضي.
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