عائلة موجابي يتوجهون إلى سنغافورة لاستعادة جثمانه

غادر عدد من أفراد من عائلة رئيس زيمبابوي السابق "روبرت موجابي" الذي توفي الجمعة الماضي في سنغافورة عن عمر يناهز 95 عاما وأيضا وفد من حكومة زيمبابوي العاصمة "هراري" متوجهين إلى سنغافورة لاستعادة جثة الرئيس السابق.
وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين أنه سيتم دفن جثمان رئيس الدولة السابق في قريته "زفيمبا" الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من غرب العاصمة "هراري".
ومن المتوقع أن يتم دفن موجابي - الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017 - يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.
يشار إلى أن "موجابي" قد توفي في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة حيث كان يتلقى العلاج هناك منذ عدة سنوات.
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