العنف المسلح يحرم نصف مليون شخص من الرعاية الصحية بوركينا في فاسو

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن دوامة العنف المسلح التي شهدتها بوركينافاسو هذا العام أدت إلى حرمان حوالي نصف مليون شخص من الرعاية الصحية بشكل تام أو تقلص حصولهم عليها بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكرت اللجنة - في تقرير لها في جنيف اليوم الاثنين - أن حوالى 125 مركزا صحيا أغلق أو يعمل بصورة جزئية حتى أغسطس الماضي بينما كان هناك 10 مراكز فقط متأثرة في يناير الماضي الأمر الذي يعني زيادة التجاوزت بنسبة 12 ضعفا في غضون 8 أشهر.

وأشارت اللجنة إلى أن الارتفاع الحاد في عدد الحوادث الأمنية غالبا ما يدفع بالعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الفرار من المناطق المتضررة من العنف.. لافتة إلى أن أكثر المناطق تضررا في البلاد هي منطقة الساحل والمنطقة الشمالية الوسطى.

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وأوضحت أنه في الفترة ما بين مايو 2018 ويوليو 2019 تم تسجيل 26 حادثا من حوادث العنف التي تستهدف بشكل مباشر موظفي الرعاية الصحية أو أمتعتهم أو مركباتهم.. لافتة إلى أن عدد النازحين داخليا في البلاد قد تضاعف خمس مرات في أقل من عام حيث ارتفع من 50 ألف نازح في ديسمبر 2018 إلى أكثر من 270 ألفا في أغسطس الماضي.. مشيرة إلى أن حوالي 1.2 مليون شخص قد صنفوا في عداد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إن بوركينافاسو تواجه تحديات على العديد من المستويات بما في ذلك الصدمات المناخية وبما يؤدي إلى تفاقم آثار النزاع المسلح كما تتزايد حاليا حدة التوترات على الموارد الطبيعية.. مشيرا إلى أنه من الواضح أن مشكلة تغير المناخ لن تحل قريبا.. داعيا الجميع للعمل على المساعدة في التخفيف من التغيرات المحتملة القادمة.