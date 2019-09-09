فرنسا تبحث عن آليات لخفض التصعيد في مجال السلاح النووي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي، نود تشكيل عدة آليات لخفض التصعيد في مجالات الأسلحة النووية والأمن السيبراني وغيرها.

وأضاف لودريان، نعمل على تعزيز الحوار الثنائي مع روسيا بشأن القضايا المختلفة، ولا يمكن أن تكون أوروبا بأمان دون علاقات جيدة مع روسيا.