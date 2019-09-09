انطلاق أعمال الدورة الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية غدًا

تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال الدورة العادية ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة العراق خلفا للصومال.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة١٠٢، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، والأمن المائي العربي وسرقة أسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة،والجولان العربي السوري المحتل.

كما تناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا،وليبيا،واليمن،واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

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كما تبحث الدورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان،ودعم جمهورية الصومال الفيدراليه،ودعم جمهورية القمر المتحدة،والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وتناقش الدورة أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية،وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وانشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما تناقش الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الاعلامية وإساءتها للدول العربية.

ومن المقرر أن يسبق الجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الدورة اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط لتبادل وجهات النظر والرؤى حول الموضوعات المطروحة.