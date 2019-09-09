الكرملين: ليس من صلاحيات بوتين استقبال المحتجزين الروس

صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، تعليقا على عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المطار للقاء المحتجزين الروس الذين تم إطلاق سراحهم عبر الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، بأن هذا ليس من صلاحيات رئيس الدولة، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي اتخذ الإجراءات اللازمة من طرفه لتحقيق عملية تبادل المحتجزين بين البلدين.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "إن هذا الأمر بشكل عام ليس من صلاحيات رئيس الدولة، لافتا إلى أن بوتين من جانبه أنجز عمله المتعلق بهذا التبادل، وهذا هو الشيء الرئيسي وليس الحضور إلى المطار".

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وكانت روسيا وأوكرانيا قد أطلقت سراح 35 محتجزا في 7 سبتمبر الجاري، من بينهم المخرج السينمائي أوليج سينتسوف المحكوم عليه من قبل القضاء الروسي في قضية الإعداد لعمل إرهابي، كما وصل إلى روسيا في ذات اليوم مدير موقع وكالة أنباء (ريا نوفوستي - أوكرانيا) كيريل فيشينسكي، الذي اتهم في أوكرانيا بالخيانة العظمى.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد استقبل المحتجزين الأوكرانيين المفرج عنهم في مطار العاصمة الأوكرانية كييف.