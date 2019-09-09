شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجددت أزمة الخبز بمدينة ودمدني في وقت كشفت فيه جولة (الجريدة) عن إغلاق عدد من المخابز داخل المدينة وأطرافها أبوابها، واستنكر مواطنون تجدد أزمة الخبز مشيرين لاستئناف العام الدراسي وفقاً لاعلان حكومة الولاية في منتصف سبتمبر الجاري، وطالبوا حكومة الولاية بالاسراع في حل مشاكل الخبز التي ظلت تعاود الكرة باستمرار مما يجعلهم في حالة بحث متواصل عن (الرغيف) ، وأشاروا لعودة البيع بالسوق السوداء وأن سعر قطعة الخبز من 2 الى 3 جنيهات . المادة السابقة آدم سوداكال: سنستمر في قيادة نادي المريخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد أزمة الخبز بمدينة ودمدني وعودة البيع بالسوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.