دوري السيدات لكرة القدم ينطلق بأربعة مدن سودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت ميرفت حسين المنتخبة في مقعد المرأة بمجلس اتحاد كرة القدم السوداني، ورئيس لجنة كرة القدم للسيدات، عن تعديل موعد انطلاق أول نسخة من دوري كرة القدم للسيدات بالسودان.

وقالت حسين: “كان من المقرر أن ينطلق أول دوري كرة القدم للسيدات في تاريخ السودان يوم 20 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن بعد اجتماعنا اليوم برئيس الاتحاد كمال شداد تقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر”.

وأكدت ميرفت أن عدد فرق السيدات التي سوف تشارك في البطولة الأولى، ارتفع من 19 إلى 20 فريقًا، وسوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، ستلعب مبارياتها بـ 4 مدن، هي الخرطوم والأبيض وكادقلي وود مدني