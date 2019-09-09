زيادة كبيرة في تعرفة تذاكر البصات السفرية

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الخليج 365 :
في خطوة مفاجئة وافق اتحاد غرفة النقل القومي على زيادة تعرفة تذكرة الحافلات والبصات السفرية بالبلاد بنسبة 25 % اعتباراً من اليوم الاثنين.
وبحسب خطاب ممهور بتوقيع الأمين العام لغرفة النقل د. الصادق حسن النور والذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه فقد وافق اتحاد غرفة النقل على زيادة تعرفة تذاكر السفر بناء على قرار اللجنة الدائمة الى لتحديد تعريفة نقل الركاب بتاريخ 24 من أغسطس الماضي.
وستؤدي تلك الزيادة الى ارتفاع تذكرة بورتسودان من 500 الى 750 جنيه ، وشندى من 100 الى 150 وعطبرة من 220 الى 270 جنيه .
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