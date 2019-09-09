سيدة مطلقة تدون بلاغاً بغسل الأموال ضد زوجها السابق الوزير الولائي المعروف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة إن هنالك تحقيقات جارية حول ثلاثة بلاغات غسيل اموال احدها دون في مواجهة عصام البشير عقب اتهامه بتحويل اموال من بنك الى بنوك اخرى وكانت حركة الاموال في البنك هي السبب في تقييد اجراءات في مواجهته. اما القضية الثانية فدونتها السلطات في مواجهة وزير ولائي سابق معروف ونقلت مصادر أن الدعوى تقدمت بها مطلقته التي اتهمته بغسيل الاموال والتي اوشت به امام السلطات واكدت أن المناصب التي تقلدها زوجها لاتتيح له امتلاك كل الممتلكات التي بحوزته من اراضٍ واموال وممتلكات مليارية. ونقلت المصادر أن الشاكية كانت زوجته الا انهما انفصلا عن بعضهما إثر خلاف اسري بينهما ما قاد الزوجة للانتقام من زوجها بتدوين بلاغ في مواجهته واتهامه بغسيل الاموال.