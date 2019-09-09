غرفة المصدرين: ممارسات سالبة في القطاع أخرجت عدد كبير من السوق

الخليج 365 :

كشفت غرفة المصدرين القومية، عن خروج عدد كبير من المصدرين وتوقفهم عن العمل بسبب الممارسات السالبة التي تتم في القطاع.

وأكد أمين المال بالغرفة، إبراهيم أبو بكر، وجود أجانب يمارسون عمليات الصادر ويتحصلون على تمويلات خارجية بسعر فائده قليل يمكنهم من منافسة المصدرين الوطنيين.

وقال أبوبكر في تصريح لـ( باج نيوز) إن ” الهم الأكبر للمصدرين هو شركات الأمن والبنوك التي أصبحت تنافس المصدرين “.

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وأضاف ” للأسف هذه الممارسات أخرجت كثير من المصدرين من السوق لجهة أنهم يمارسون الكسر بحجة إستيراد المواد البترولية .

ونوه إلى أن المصدرين سيقفون في المرحلة المقبلة مع حكومة حمدوك عبر تقديم خارطة طريق للصادرات تشمل المشاكل والحلول ستقدم نهاية الشهر الجاري.

وشدد أبوبكر على أن المتحدث الرسمي باسم المصدرين هم الشعب المختلفة لأن المصدرين خير من يتحدث عن مشاكلهم.