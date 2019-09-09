دخان الأمير !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كانت عربة ماركة مازدا..

*وخدمتني سنوات طويلة إلى أن (طلع) زيتها.. ودخانها، فعلياً لا مجازياً..

*وكان دخاناً كثيفاً.. بفعل زيت يتسرب كثيراً..

*فرأيت يوماً أن أتخلص منها، ومن زيتها.. ودخانها.. وما تجره علي من سخرية..

*فجرجتها إلى دلالة الصحافة.. يتبعنا دخانها..

*وظللت أنتظر إلى أن تغمز الصنارة.. فغمزتها قبيل الغروب سمكةٌ بشرية مسكينة..

*وسبب المسكنة يعود إلى أسباب لا يد لي فيها..

*فعند اختبار ذات الدخان لم يخرج دخان من عادمها بالمرة، حتى تحت الضغط..

*وتحت ضغط دهشتي أنا رأيت أن أضغط بنفسي على الدواسة..

*فإذا بدواسة البنزين تندفع لأقصى حدها (أماماً)، وما من دخان يندفع منها (خلفاً)..

*ولم أجد تفسيراً لذلك، سيما وأن زيتها هو القديم نفسه..

*وأنا في حيرتي تلك إذا بالسمكة تجرجرني إلى أقرب محامٍ.. قبل حلول الظلام..

*وخلال دقائق معدودة كان مفتاح ذات الدخان في جيبها..

*وفلوسها في جيبي، لم تنقص جنيهاً واحداً عن السعر الذي حددته لها سلفاً..

*وبعد نحو عام كنت بدلالة المريديان أعرض سيارة أخرى..

*وكانت بيجو هذه المرة، اشتريتها بفلوس السمكة.. وبحالة جيدة عند العرض..

*لا زيت.. لا دخان.. لا كركبة.. ولا سقوط بطارية..

*ورميت صنارتي، ثم جلست في ظل أترقب غمزةً من تلقاء سمكة أخرى..

*وجاءت السمكة، فإذا هي- في مصادفة عجيبة- تلك ذاتها..

*فصاحت ما أن وقعت عيناها الصغيرتان علي (هوَّ انت؟..يا زول أخطاني)..

*ومفردة (أخطاني) من التخطي.. وتصير (أختاني) بعاميتنا..

*ثم كانت هي التي (تخطتني) مسرعة.. ولم تعقب..

*ولحظتها فقط زالت عني حيرة يوم دلالة الصحافة.. يوم أقلعت المازدا عن (التدخين)..

*فحتماً عاود الدخان خروجه فور مغادرة موقع الدلالة..

*والآن نخرج-نحن- من حكايات دواخين (القير) إلى روايات أدخنة الأمير..

*فهذا الأمير الخليجي ما فتئ يعرض بضاعته في دلالات عربية..

*وتفرح بها الأسماك المسكينة.. بادئ الأمر، ثم لا يلبث دخانها أن يفضحها..

*وهو دخان أشد سوءاً-وسواداً- من دخان مازدتي..

*بل وأشد خطراً، فهو دخان قذائف.. وقنابل.. ومدافع.. وألغام.. وطلقات بنادق..

*ويُشاهد-الآن-وهو يغطي سماوات اليمن.. وليبيا..

*وكادت بلادنا أن تكون الثالثة، وأن تكون سماء تلكم (الساحة) مجرد بروفة..

*ولكن إرادة (السماء) لم ترد لنا مزيداً من العذابات..

*ورغم ذلك فإن الأمير ما زال يصر على نصب عود صنارته لأسماك دلالتنا..

*ويشجعه على ذلك أن بعض أسماكنا تغمزها (على استحياء)..

*والبارحة يهاتف (كبيراً) في دولتنا ليعرض عليه بضاعته.. مغلفةً بسلوفان المساعدات..

*وينسى أنه ما من (كبير) الآن في السودان سوى الشعب..

*فيا سمو الأمير: هوَّ انت برضه؟!..

*يا زول (أخطانا) !!.