احالة ملف بمخالفات أراضٍ لشقيق “البشير” إلى نيابة الفساد

التاريخ: 09-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة علمت مصادر أن النائب العام قد أحال ملفاً يتعلق بمخالفات أراضٍ لشقيق الرئيس المخلوع عبد الله البشير إلى نيابة الفساد. Advertisements في السياق، دونت نيابة الفساد بلاغاً في مواجهة زوج شقيقة البشير “نور الدائم” في مخالفات تتعلق بالأراضي، بينما حققت ذات النيابة مع نائب الرئيس السابق عثمان كبر بشأن مخالفات مالية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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