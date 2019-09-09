نقل الموسيقار بشير عباس للمستشفى

تعرض الموسيقار بشير عباس لوعكة صحية طارئة أمس, استدعت نقله لمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري, حيث خضع لفحوصات عاجلة ووضع تحت الرقابة الطبية. وقد طمأن الموسيقار الكبير ترباس الذي كان من اوائل الفنانين الذين عادوه على صحته, وقال انه بخير ويجد كامل الرعاية الطبية من المستشفى وذلك كما جاء بصحيفة آخر لحظة في صفحتها الفنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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