سائق يستولي على عربة حافلة والمحكمة تتهمه بالسرقة

حررت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك, ورقة اتهام تحت المادة “174” من القانون الجنائي والمتعلق بالسرقة, وذلك في مواجهة رجل ادانته المحكمة بسرقة عربة “روزا”, وقالت المحكمة في حيثيات التهمة ان المتهم قام بسرقة العربة موضوع الدعوى, وان الاتهام قدم الادلة الكافية ضد المتهم, حيث ابرز محامي المتهم للمحكمة مستندات ملكية الشاكي للسيارة بالاضافة الى عقد استئجار العربة يحمل توقيع الشاكي والمتهم.

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وحسب اقوال الشاكي في القضية وكما اوردته صحيفة آخر لحظة بانه المالك الحقيقي للعربة “روزا” ونسبة لانه يعاني من مرض لا يستطيع معه قيادة العربة, ابرم عقداً مع المتهم للعمل كسائق مقابل أجر, وان المتهم بدأ العمل معه كسائق في خط الحاج يوسف – مايو, لاكثر من عام ثم توارى عن الانظار, وبدا مالك العربة في البحث عنه وعلم عقب ذلك بان المتهم قام ببيع العربة, فلجأ الى قسم الشرطة ودون بلاغاً في مواجهته فكانت وقائع المحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)