“التعليم العالي”: لم نمنع النقاب في الجامعات

التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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نفت وزارة التعليم العالي منع الحجاب في الجامعات أو الكليات الخاصة باعتبارها حرية شخصية. وقال مصدر بالوزارة – فضل حجب اسمه – إن تلك القضايا هي أمور إدارية خاصة بالجامعات لا تتدخل فيها الوزارة، مؤكداً أنها دائماً تكون لوائح تنظيمية لا علاقة لها بالعقيدة أو الدين.
في وقت أصدرت كلية ود مدني الجامعية بياناً أوضحت فيها موقفها من قبول الطالبات المحجبات اللاتي يرتدين “النقاب”، وقالت إن لائحة السلوك الطلابي فيما يختص بالزي الموحد للطالبات هو عبارة عن غطاء رأس وبلوزة فضفاضة بأكمام طويلة وإسكيرت طويل حتى الكاحل، وأضافت: “وعلى الطالبات المتنقبات وضع نقاب بلون غطاء الرأس”.
وأكد عميد الكلية د.عثمان سعيد في بيان بحسب صحيفة السوداني، على احترام المعتقدات والعادات والتقاليد بالمجتمع، وقال إن لوائح جامعته تتماشى مع الشرع ومقاصد الشريعة الإسلامية، منوهاً إلى أن إدارته بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من تسبب في إثارة الجدل حول هذا الأمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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