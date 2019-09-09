فصل طلاب جامعات شاركوا في (الثورة)

التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير اسماعيل التاج, عن حملات فصل واسعة يقودها وكلاء الجامعات ضد الطلاب المشاركين في الثورة من خلال رسوبهم في اكثر من مادة عمداً على حد تعبيره, وطالب التاج لدى مخاطبته فعالية افق الشراكة وتحديات المرحلة الانتقالية بالهيئة العامة للارصاد الجوي امس باعادة الطلاب المفصويلين الى فصول الدراسة بدون قيد او شرط بجانب اعادة النظر في الامتحانات التي قامت بصورة عاجلة لبعض الطلاب بالجامعات الخاصة اثناء الثورة.
ووجه التاج انتقادات لاذعة على الصحافة والتلفزيون القومي بجانب رؤساء تحرير وكتاب اعمدة. وقال بحسب صحيفة آخر لحظة ان “90%” من وسائل الاعلام المحلية ما زالت منحازة للنظام البائد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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